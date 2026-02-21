Sagrada Familia ma zostać ukończona do 2026 roku Źródło: Reuters Archive

- To historyczny dzień dla świątyni i dla Barcelony - ocenił Jordi Fauli, architekt kierujący budową. Jak zauważył kataloński dziennik "La Vanguardia", zamontowanie pionowego ramienia krzyża "zmieni panoramę" miasta.

Świątynia Sagrada Familia w Barcelonie osiągnęła swoją maksymalną wysokość Źródło: ENRIC FONTCUBERTA/PAP/EPA

Montaż elementu miał nastąpić już w zeszłym tygodniu, ale silne wiatry, które nawiedziły Katalonię, uniemożliwiły prace. Wieża, z której trzeba jeszcze między innymi usunąć rusztowanie, ma być otwarta 10 czerwca, czyli w 100. rocznicę śmierci architekta świątyni - Antonio Gaudiego.

Media spekulują, że rocznica śmierci katalońskiego architekta może zbiec się ze spodziewaną wizytą papieża Leona XIV w Hiszpanii, jednak Watykan nie potwierdził jeszcze dokładnej daty papieskiej podróży.

Świątynia, której budowę rozpoczęto w 1882 roku, jest najwyższym kościołem na świecie już od końca października 2025 r., kiedy osiągnęła wysokość 162,9 metra, wyprzedzając kościół Hauptkirche w Ulm w Niemczech.

Opracował Adam Styczek