Podano termin ukończenia Sagrady Familii. Nie zabrakło kontrowersji

Sagrada Familia - koniec budowy

Sagrada Familia - kontrowersje

Esteve Camps podkreślił jednak, że zakończenie budowy nie jest równoznaczne z zakończeniem prac we wnętrzu katedry. Te mają być bowiem prowadzone jeszcze przez osiem kolejnych lat, aż do 2034 roku. W ramach tych prac ostatecznego kształtu mają nabrać wybrane rzeźby i detale dekoracyjne. Powstać mają też długie na 60 metrów schody, prowadzące od wejścia, które w przyszłości ma stać się głównym wejściem Sagrady Familii, aż do położonej dalej ulicy – relacjonuje brytyjski "Guardian".

Jak zauważają jednak media, budowie tych schodów towarzyszą spore kontrowersje. Gdy przed 144 laty zaczęto budowę katedry, otaczający ją teren był pustym polem. Obecnie stoi na nim już jednak gęsta zabudowa. Ze względy na planowany rozmiar schodów, do ich postawienia konieczne byłoby wyburzenie części z okolicznych budynków. Oznaczałoby to również potrzebę przesiedlenia około tysiąca zamieszkujących okolicę rodzin. Mimo tego Esteve Camps wyraził przekonanie, że pierwotny plan Antonio Gaudiego "należy zrealizować co do joty".