Kolejki w Rosji, by zobaczyć "Barbie". Kina obchodzą sankcje, urządzają tajne pokazy

Oficjalnie film "Barbie" nie jest wyświetlany w Rosji . Nieoficjalnie jednak najnowsza produkcja Grety Gerwig przyciąga do lokalnych kin tłumy - relacjonuje na łamach portalu BBC jego korespondent Steve Rosenberg, dodając, że przed częścią multipleksów znaleźć można nawet różowe dekoracje nieoficjalnie promujące obraz.

W związku z rozpoczętą w 2022 roku pełnoskalową inwazją na Ukrainę część hollywoodzkich studiów zaprzestała dystrybucji swoich filmów w Rosji. Nie inaczej było w przypadku Warner Bros. i "Barbie". Kina obchodzą to jednak, wyświetlając nieautoryzowane kopie filmu. By uniknąć problemów licencyjnych, wybrane multipleksy sprzedają bilety na rosyjskie produkcje krótkometrażowe, w ramach seansu wyświetlają jednak "dodatkowo" tegoroczny hit Grety Gerwig - tłumaczy Rosenberg. "Zapytałem jednego z gości, jaki film przyszedł obejrzeć. Podał mi nazwę mało znanego 15-minutowego obrazu i uśmiechnął się" - opisuje na łamach BBC korespondent.

BBC: "Barbie" przyciąga do rosyjskich kin tłumy mimo sankcji

- Ludzie powinni mieć prawo wyboru tego, co chcą oglądać. Myślę, że to dobrze, że rosyjskie kina mogą nam pokazywać te filmy - przyznaje w rozmowie z Rosenbergiem mieszkanka Moskwy, Karina. - Chodzi o otwartość na kulturę innych. Nawet jeśli nie zgadzasz się ze standardami innych ludzi, dobrze jest móc to obejrzeć - wtóruje jej kolejna rozmówczyni korespondenta, Aliona.