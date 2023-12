"Barbie" z największą liczbą nominacji do Złotych Globów

"Barbie" powalczy o nagrody w kategoriach: najlepsza komedia lub musical, reżyseria, scenariusz (Gerwig i Noah Baumbach), aktorka w komedii lub musicalu (Margot Robbie), aktor drugoplanowy (Ryan Gosling), piosenka ("What Was I Made For?" Billie Eilish i Finneasa, "Dance the Night" Caroline Ailin, Dua Lipy, Marka Ronsona i Andrew Wyatta, "I’m Just Ken" Marka Ronsona i Andrew Wyatta) oraz osiągnięcie filmowe i kasowe (Warner Bros.).