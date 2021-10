Barbados zmienia ustrój. Wybrano pierwszego prezydenta w historii kraju

Zmiana ustroju

- Nadszedł czas, aby całkowicie zostawić za sobą naszą kolonialną przeszłość. Chcemy barbadoskiej głowy państwa - mówiła we wrześniu ubiegłego roku generalna gubernator Sandra Mason, odczytując przemówienie premier Mii Mottley. - To ostateczne potwierdzenie wiary w to, kim jesteśmy i co jesteśmy w stanie osiągnąć. Dlatego Barbados zrobi kolejny logiczny krok w kierunku pełnej suwerenności i stanie się republiką przed obchodami 55. rocznicy niepodległości - zapowiadała. Władze wyspy podkreślały wówczas, że chcą osiągnąć te cele do listopada 2021 roku.