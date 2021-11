Barbados zdetronizował Elżbietę II. Stał się republiką

W poniedziałek na lotnisku w Seawell wylądował książę Karol. Jako reprezentant królowej, jak i następca tronu weźmie we wtorek udział w obchodach święta niepodległości. "Nie musiał przyjeżdżać na Barbados. Czyniąc to, wysyła wiadomość o jedności, unikając wizerunku odrzuconego partnera. Mimo to, jakkolwiek na to spojrzymy, jest to konstytucyjne zerwanie" - komentuje BBC.