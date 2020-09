Barbados nie chce już królowej

Barbadoska premier Mia Mottley napisała przemówienie, w którym zacytowała ostrzeżenie pierwszego premiera karaibskiej wyspy Errola Barrowa przed zbytnim przywiązaniem do kolonialnych korzeni. - Nadszedł czas, aby całkowicie zostawić za sobą naszą kolonialną przeszłość. Chcemy barbadoskiej głowy państwa - powiedziała generalna gubernator Sandra Mason czytając przemówienie premier. - To ostateczne potwierdzenie wiary w to, kim jesteśmy i co jesteśmy w stanie osiągnąć - mówiła.