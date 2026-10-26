Barack Obama zażartował z Trumpa. Mówi o tym, co "widać"
Były prezydent angażuje się po stronie demokratów Amy Acton i Sherroda Browna podczas kampanii wyborczej przed wyborami połówkowymi. - Te wybory to nasza ostatnia, największa szansa, by ograniczyć przynajmniej część głupot, których dopuszcza się ta administracja - powiedział do zebranych Barack Obama, cytowany przez BBC. 3 listopada wyborcy w USA wybiorą 435 deputowanych do Izby Reprezentantów oraz 35 ze 100 senatorów i 36 z 50 gubernatorów stanów.
Obama żartuje z gustu Trumpa
- Skąd tyle złota? Przez niego Biały Dom wygląda, jakby Saddam Husajn otworzył tam lokal z sieci Cheesecake Factory - stwierdził Obama, komentując zapędy Trumpa do renowacji i dekorowania siedziby amerykańskich prezydentów. Cheesecake Factory to amerykańska sieć charakteryzująca się pełnymi przepychu wnętrzami w nie najlepszym guście. Uwaga na temat upodobań Trumpa, jak relacjonuje stacja, wywołała salwy śmiechu wśród zgromadzonych.
- Wygląda na to, że on bardzo interesuje się remontami domów. Powinien występować w HGTV - mówił dalej o obecnym prezydencie Barack Obama, przywołując programy poświęcone metamorfozom wnętrz w kanale lifestylowym HGTV Home & Garden.
Obama już wcześniej - podczas wystąpień na wiecach wyborczych między innymi w Detroit czy Michigan - zaznaczał, że poświęcanie tak dużej uwagi wystrojowi wnętrz może świadczyć o tym, że Trump nie przejmuje się tym, co trapi Amerykanów na co dzień. - Czy ktoś naprawdę uważa, że człowiek obecnie urzędujący w Białym Domu poświęca swój czas na myślenie o prawdziwych problemach? - ironizował.
Media szeroko opisywały zmiany, jakie zaszły m.in. w Gabinecie Owalnym, gdzie pojawiło się więcej efektownych, złotych zdobień. Trump chętnie chwalił się remontem łazienki przy sypialni Abrahama Lincolna czy zabetonowaniem Ogrodu Różanego.
Wybory jako okazja do "zmiany kursu"
Podczas wystąpienia w Cleveland w stanie Ohio Obama poświęcił większość swojego 35-minutowego przemówienia krytyce Trumpa. Nie tylko kwestiom renowacji Białego Domu. - Obecny prezydent podjął szereg złych decyzji. Co najważniejsze, zdecydował się wszcząć niepotrzebną wojnę, o którą nikt nie prosił i za którą nikt nie głosował - stwierdził. Według NBC News, relacjonującej to wydarzenie, Obama zaznaczył, że nadchodzące wybory to potencjalny "punkt zwrotny" oraz okazja do "zmiany kursu".
NBC News, cytując słowa Obamy, zauważa, że republikański stan Ohio w tym roku stał się areną zaciętej rywalizacji z demokratami.
"Washington Post" podkreśla, że choć w tegorocznych wyborach połówkowych nazwisko Trumpa nie pojawia się na kartach do głosowania, to chętnie opowiada on o swoich dokonaniach, by wpoić ludziom przeświadczenie, że "te wybory dotyczą właśnie jego".
Obama również przekonuje, że wyborcy powinni oceniać kandydatów w nadchodzących wyborach przez pryzmat tego, czy Trump wywiązał się ze swoich obietnic wyborczych z 2024 roku. - Jeśli uważaliście, że przed czasami 'wiadomo kogo' wszystko było zbyt drogie, to teraz wszystko jest jeszcze droższe - stwierdził. Dwuletnią kadencję Trumpa Obama określił jako pełną "chaosu, okrucieństwa, korupcji i niekompetencji" - relacjonuje NBC News.
red. AZ