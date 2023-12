Zuchwała kradzież nowej pracy Banksy'ego. Aresztowano podejrzanych

Piątkowego poranka na ulicach Londynu pojawiło się nowe dzieło Banksy'ego. Swoje autorstwo artysta potwierdził około południa tego samego dnia. Zaledwie kilkadziesiąt minut później znak drogowy, na którym umieszczone zostały drony, skradziono. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch podejrzanych - poinformował "The Guardian".

W piątek rano przy jednym z londyńskich skrzyżowań pojawiło się nowe dzieło Banksy'ego - znak stop z trzema wojskowymi dronami. Około południa artysta zamieścił w swoich mediach społecznościowych zdjęcie pracy, potwierdzając jej autorstwo. Zaledwie kilkadziesiąt minut po opublikowaniu fotografii praca została skradziona - poinformował brytyjski "The Guardian".

Kradzieży dokonały dwie osoby, które w obecności innych przechodniów usunęły znak za pomocą nożyc do metalu. Jak zrelacjonował cytowany na łamach CNN świadek zdarzenia, zebrani zwrócili uwagę sprawcy, ale "tak naprawdę nikt nie wiedział co robić". - Po prostu patrzyliśmy, jak to się dzieje - stwierdził mężczyzna. Z jego relacji wynika, że jeden ze złodziei "zerwał znak, przebiegł przez jezdnię i uciekł".