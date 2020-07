Banksy pokazał nowe dzieło. Metro docenia przekaz, ale graffiti usunęło

Wciąż tajemniczy artysta Banksy postanowił przypomnieć o obowiązku zakrywania ust i nosa w komunikacji miejskiej. W brytyjskim metrze na krótko pojawiło się jego nowe dzieło - szczury w maseczkach.

Na zamieszczonym na Instagramie Banksy'ego nagraniu wideo ubrany w kombinezon ochronny, maskę na twarzy, okulary ochronne i rękawice mężczyzna - którym prawdopodobnie jest sam Banksy - wchodzi do londyńskiego metra ze sprzętem do dezynfekcji. Jednak w butli zamiast substancji odkażającej jest farba, której - wraz z sprayem oraz szablonami - mężczyzna używa do namalowania w jednym z wagonów metra kilku szczurów oraz własnego podpisu.

Wizerunki szczurów nawiązują do epidemii. Jeden z nich używa maseczki do twarzy jako spadochrony, inny jest cały w nią zaplątany, zaś kolejny - bez maseczki - kicha rozsiewając zarazki na okno. Jeszcze jeden trzyma w łapach żel bakteriobójczy, tak jakby malował sprayem znajdujący się poniżej podpis Banksy'ego. Artysta do nagrania wideo dołączył komentarz - "jeśli nie zakładasz maseczki, nie zrozumiesz".

Dzieło Banksy'ego w brytyjskim metrze Reuters

Obowiązek zasłaniania twarzy

Nagranie wideo Banksy opublikował na profilu na Instagramie kilkanaście godzin po tym, jak brytyjski rząd poinformował, że od 24 lipca zasłanianie twarzy będzie w sklepach w Anglii będzie obowiązkowe. Zasłanianie twarzy w komunikacji miejskiej jest obowiązkowe już od połowy czerwca.

Szczury są częstym motywem w twórczości Banksy'ego, szczególnie w jej początkowym okresie. Ale pojawiają się także na pierwszym z dzieł nawiązujących do epidemii. W kwietniu opublikował serię obrazków przedstawiających namalowane przez niego szczury robiące bałagan w łazience, co opatrzone było komentarzem "Moja żona nienawidzi, kiedy pracuję w domu".

Z kolei na początku maja nieujawniający swojej tożsamości artysta przedstawił dzieło, na którym kilkuletni chłopiec zamiast Batmana i Supermana wybiera do zabawy nową superbohaterkę - pielęgniarkę walczącą z epidemią COVID-19.

Zarząd londyńskiego metra poinformował, że jakkolwiek docenia przekaz Banksy'ego i zachęcanie ludzi do zakrywania twarzy, to jego dzieło zostało jednak usunięto - Transport for London nie toleruje graffiti.

