Najdłużej rządząca kobieta znów wygrywa. Wybory w cieniu bojkotu, podpaleń i przemocy

Premier Bangladeszu Sheikh Hasina wygrała wybory parlamentarne i pozostanie u władzy na czwartą z rzędu kadencję - poinformowała lokalna komisja wyborcza. Wybory zostały jednak zbojkotowane przez główną partię opozycyjną, doszło również do aktów przemocy, m.in. podpaleń siedzib komisji wyborczych.

Zbojkotowane wybory

Wybory w Bangladeszu były pierwszymi ważnymi azjatyckimi wyborami zaplanowanymi na ten rok, nie odbyły się jednak bez kontrowersji. Wybory zostały zbojkotowane przez główną partię opozycyjną, Nacjonalistyczną Partię Bangladeszu (BNP), po tym, jak Hasina odrzuciła ich żądania swojej rezygnacji i zmiany komisji przeprowadzającej wybory parlamentarne. Wyjątkowo niska była w rezultacie frekwencja, wynosząca zaledwie ok. 40 proc., w porównaniu do ponad 80 proc. w poprzednich wyborach w 2018 roku.

Głosowanie zakłóciły również liczne protesty i przypadki przemocy. Co najmniej kilka komisji wyborczych zostało podpalonych, a cztery osoby zmarły w pożarze pociągu, który prawdopodobnie także został podpalony. W mediach społecznościowych w ostatnich dniach pojawiały się z kolei zdjęcia i nagrania mające przedstawiać bangladeskie wojsko, które w niektórych regionach wyprowadzono przed wyborami na ulice, aby zaprowadzić spokój. "Hasina rozmieściła armię, by przeprowadzić wybory w Bangladeszu - zapomniała, że w 1975 roku to samo wojsko zamordowało jej ojca i niemal całą rodzinę" - skomentował jedno z takich nagrań prof. Ashok Swain z Uniwersytetu w Uppsali.