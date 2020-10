"Macron jest jednym z przywódców, którzy czczą Szatana". Dziesiątki tysięcy ludzi na proteście

Ulicami stolicy Bangladeszu Dhaki przeszły we wtorek dziesiątki tysięcy manifestantów, wzywających do bojkotu francuskich towarów. Spalono wizerunek prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w ostatnim czasie bronił prawa do wolności słowa.

"Francja jest wrogiem muzułmanów"

- Macron jest jednym z kilku przywódców, którzy czczą Szatana - mówił do zgromadzonego tłumu wysoki rangą przedstawiciel IAB Ataur Rahman. Wezwał rząd Bangladeszu "do wyrzucenia" francuskiego ambasadora.

Morderstwo francuskiego nauczyciela

Antyfrancuskie protesty świata muzułmańskiego

Do antyfrancuskich protestów dochodzi także w innych krajach świata islamskiego. W sobotę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ostro skrytykował stosunek Macrona do islamu i muzułmanów we Francji, mówiąc m.in., że potrzebuje on leczenia psychiatrycznego. Władze w Paryżu określiły tę wypowiedź jako "nie od przyjęcia" i w sobotę wezwały na konsultacje do kraju swojego ambasadora w Turcji. W niedzielę Erdogan znów zaatakował Macrona, ponownie wysyłając go na badanie psychiatryczne.