Kara śmierci za zbrodnie wojenne z 1971 roku. Sąd utrzymał wyrok

Qaiser odwołał się od wyroku śmierci wydanego cztery lata wcześniej przez trybunał powołany przez rząd Bangladeszu do osądzenia zbrodniarzy wojennych. W głośnym procesie trybunał uznał go winnym 14 zarzutów. Zdaniem sędziów siedem z nich zasługiwało na karę śmierci.

Po wojnie Qaisar uciekł do Pakistanu, gdzie ukrywał się do początku lat 80. W 1982 roku powrócił do kraju i został ministrem podczas urzędowania dyktatora Hosajna Mohammada Erszada.