Katastrofa kolejowa w Bangladeszu. "Panuje ogromny chaos"

W prowincji Dhaka w środkowej części Bangladeszu doszło do katastrofy kolejowej. Pociąg towarowy zderzył się z pociągiem osobowym. W wyniku tragedii co najmniej 15 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych - poinformowały miejscowe władze. Nie wiadomo na razie, co było przyczyną katastrofy.