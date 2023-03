Pożar w obozie dla uchodźców w Bangladeszu. 12 tysięcy osób straciło dach nad głową

Policja prowadzi dochodzenie, by ustalić, czy przyczyną pożaru był sabotaż. Zatrzymano jedną osobę – podała stacja BBC, powołując się na media w Bangladeszu .

Obóz zamieszkały przez Rohindżów

Obóz w pobliżu miasta Koks Badźar uznawany jest za największy na świecie. Większość z ponad miliona zamieszkujących go przedstawiciel mniejszości etnicznej Rohindża zbiegła z Birmy , uciekając przed prześladowaniami ze strony tamtejszych władz - podała BBC.

Fatalna sytuacja po pożarze

- W gruncie rzeczy to jest groźny incydent w grupie, która była już chronicznie narażona i niepewna jutra – powiedział BBC Lang.

Według danych ministerstwa obrony Bangladeszu od stycznia 2021 roku do grudnia 2022 roku doszło do 222 incydentów związanych z ogniem w obozach Rohindżów na terenie kraju. Pośród nich odnotowano co najmniej 60 podpaleń.