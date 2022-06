Pożar i eksplozja w magazynie kontenerów w Bangladeszu. Dziesiątki zabitych i setki rannych

Co najmniej 49 osób zginęło, a ponad 300 zostało rannych w katastrofie, do której doszło w sobotę wieczorem w magazynie kontenerów na południowym wschodzie Bangladeszu - poinformowały w niedzielę miejscowe władze. W magazynie najpierw wybuchł pożar, a następnie doszło do potężnej eksplozji, w wyniku której wybite zostały okna w pobliskich budynkach.

Pożar wybuchł około godziny 21 czasu lokalnego w miejscowości Sitakunda, około 40 km od portowego miasta Ćittagong. Według najnowszych informacji zginęło 49 osób. Wcześniej informowano o 25 zabitych, w tym pięciu strażakach.

Pożar i eksplozja w magazynie kontenerów w Bangladeszu PAP/EPA/STR

Ponad 300 osób jest rannych. Okoliczne szpitale pękają w szwach, na korytarzach czekają tłumy ludzi. Lekarze apelują do mieszkańców o oddawanie krwi, pilnie potrzebnej dla rannych. Niektórzy poszkodowani zostali przetransportowani do stolicy kraju - Dhaki. Liczba ofiar śmiertelnych najpewniej jeszcze wzrośnie, bo wielu rannych jest w stanie krytycznym.

Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. Strażacy podejrzewają, że zapalił się kontener z nadtlenkiem wodoru i ogień rozprzestrzenił się na inne kontenery. Na miejscu pojawiły się setki strażaków i funkcjonariuszy policji.

Pożar i eksplozja w magazynie kontenerów w Bangladeszu Reuters

Potężna eksplozja i "kule ognia spadające z nieba jak deszcz"

W trakcie gaszenia pożaru doszło do potężnej eksplozji składowanych w magazynie chemikaliów. Była tak silna, że roztrzaskała okna pobliskich budynków. Według niektórych relacji wybuch było słychać z odległości nawet 30-40 kilometrów. Świadkowie zdarzenia opisywali "kule ognia spadające z nieba jak deszcz".

- Wybuch odrzucił mnie na jakieś 10 metrów od miejsca, w którym stałem. Moje ręce i nogi są spalone – powiedział w rozmowie z agencją AFP jeden ze świadków zdarzenia.

Katastrofa w Bangladeszu. Moment eksplozji uchwycony na nagraniu Reuters

Jak donosi BBC, w niedzielny poranek wolontariusze, niektórzy w samych sandałach na nogach, wciąż wynosili z tlących się ruin ciała zabitych. Strażacy cały czas walczą z pożarem, a ugaszenie ognia utrudniają ciągłe eksplozje. Wokół płonącego magazynu wojsko rozmieściło worki z piaskiem, by zapobiec przedostaniu się chemikaliów do oceanu.

Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać powykręcane pozostałości po metalowych kontenerach transportowych i zawalony dach magazynu, z których unosi się dym. Lokalny dziennikarz powiedział BBC, że w powietrzu czuć ostry zapach.

Pożar i eksplozja w magazynie kontenerów w Bangladeszu PAP/EPA/STR

Wśród ofiar jest kilku strażaków. Wiele osób wciąż pozostaje zaginionych, w tym dziennikarze, którzy relacjonowali pożar magazynu zanim doszło do wybuchu.

Jak podaje BBC, wiele osób w Bangladeszu porównuje sobotnią katastrofę do ogromnej eksplozji, jaka wstrząsnęła Bejrutem w 2020 roku.

Pożar i eksplozja w magazynie kontenerów w Bangladeszu PAP/EPA/STR

Bangladesz - największy eksporter odzieży na Zachód

Sitakunda to główny port morski Bangladeszu i drugie co do wielkości miasto kraju. Według miejscowych służb w magazynie znajdowało się około 4 tysiące kontenerów oraz warta miliony dolarów odzież, czekająca na eksport.

Bangladesz jest głównym dostawcą odzieży na Zachód i drugim co do wielkości eksporterem odzieży na świecie. W kraju często dochodzi do pożarów obiektów przemysłowych, za co obwinia się nieprzestrzeganie przepisów BHP.

