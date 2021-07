Powódź dotarła do obozu dla uchodźców. Zginęło troje dzieci

W Bangladeszu, po ulewnych deszczach monsunowych, doszło do powodzi, która dotarła do obozu dla uchodźców z mniejszości muzułmańskiej Rohindża z Mjanmy. W jej wyniku zginęło co najmniej sześć osób - podało Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR).