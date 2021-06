Eksplozja w centrum miasta. Nie żyje co najmniej siedem osób

Co najmniej siedem osób zginęło, a ponad 50 zostało rannych w wyniku wybuchu w stolicy Bangladeszu. Jego przyczyna nie jest jeszcze znana, ale służby przypuszczają, że mogło dojść do wycieku gazu.

Do wybuchu doszło na parterze kilkupiętrowego budynku przy ruchliwej ulicy w centrum stolicy Bangladeszu. Jego przyczyna nie jest jeszcze znana, ale służby przypuszczają, że mogło dojść do wycieku gazu. Miejscowa policja poinformowała, że w wyniku eksplozji zginęło co najmniej 7 osób, a ponad 50 zostało rannych.