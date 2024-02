63-latek zmarł w trakcie lotu do Monachium. Media o "horrorze" na pokładzie

63-letni mężczyzna zmarł na pokładzie samolotu pasażerskiego lecącego z Bangkoku do Monachium. Przedstawiciel linii Lufthansa mówi o "nagłym przypadku medycznym", a obecna na pokładzie pielęgniarka o "absolutnym horrorze".

63-letni Niemiec zmarł na pokładzie samolotu linii Lufthansa w czwartek, po tym jak Airbus A380 wystartował z lotniska w Bangkoku w kierunku Monachium. Przedstawiciel przewoźnika w oświadczeniu dla brytyjskiego "The Independent" potwierdził, że na pokładzie miał miejsce "nagły przypadek medyczny". "Mimo że załoga i lekarz na pokładzie natychmiast udzielili pierwszej pomocy, pasażer zmarł w trakcie lotu" - podano w komunikacie. Jak dodano, półtorej godziny po starcie załoga zdecydowała się zawrócić do Bangkoku, a pasażerowie otrzymali rezerwacje na inne loty. "Nasze myśli są z bliskimi zmarłego pasażera. Wyrażamy również ubolewanie z powodu niedogodności, jakie spotkały pasażerów tego lotu" - czytamy w oświadczeniu.

Media o śmierci pasażera

- To był absolutny horror, wszyscy krzyczeli - powiedziała pielęgniarka Karin Missfelder w rozmowie ze szwajcarskim dziennikiem "Blick". Kobieta, która siedziała w pobliżu 63-latka stwierdziła, iż "natychmiast po wejściu na pokład" zauważyła, że mężczyzna jest "w złym stanie". - Miał zimne poty, oddychał o wiele za szybko i był apatyczny - wskazała Missfelder.

Pielęgniarka stwierdziła, że pasażer potrzebuje pomocy medycznej - wówczas kapitan zaapelował o pomoc lekarza. - Młody, około 30-letni mężczyzna z Polski, słabo znający angielski, spojrzał na Niemca - powiedziała Missfelder, dodając, że pasażer ograniczył się do zbadania pulsu 63-latka i zapytania go, jak się czuje. Następnie, jak wynika z relacji Missfelder, 63-latkowi podano herbatę rumiankową, jednak ten wówczas zdążył już kilkukrotnie "splunąć krwią do torby, którą podała mu żona".