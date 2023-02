Biały Dom: znalezienie szczątków zestrzelonych ostatnio obiektów latających może zająć dużo czasu

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby oświadczył we wtorek, że szczątki trzech zestrzelonych w ostatnich dniach obiektów latających nadal są poszukiwane i może to zająć jeszcze dużo czasu ze względu na trudno dostępne tereny. Zasugerował jednocześnie, że obiekty mogły być komercyjnymi balonami.

Kirby: będziemy starać się zdobyć jak najwięcej szczątków

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby pytany we wtorek podczas briefingu prasowego, czy możliwe jest, że szczątki tajemniczych obiektów nigdy nie zostaną znalezione, odmówił jednoznacznej odpowiedzi, lecz przyznał, że będzie to trudne ze względu na pogodę i warunki geograficzne.

- Będziemy nadal próbować i będziemy starać się zdobyć jak najwięcej szczątków, jak tylko możemy, bo to będzie najlepszy sposób, by przeprowadzić badania tych obiektów. Jesteśmy świadomi, że może to zająć trochę czasu - oznajmił Kirby.

Jak dodał, nadal nie ma pewności, co do natury tych obiektów, choć zaznaczył, że nic nie wskazuje, aby były one częścią chińskiego lub innego programu szpiegowskiego. Rzecznik poinformował też, że choć nikt nie zgłosił się po obiekty, to Biały Dom i służby rozważają, że mogły być to "balony związane z podmiotami komercyjnymi lub naukowymi, a więc całkowicie niegroźne".