"Balonowy pies" spadł i rozleciał się na kawałki. Znana rzeźba stłuczona w galerii sztuki

Jak podała BBC, do wypadku doszło w czwartek podczas wieczoru otwarcia Art Wynwood, targów sztuki współczesnej, które co roku odbywają się na Florydzie. Lokalny artysta Stephen Gamson powiedział w rozmowie z "Miami Herald", że gdy podziwiał rzeźbę, "starsza kobieta stuknęła w nią palcem", wskutek czego dzieło sztuki spadło na podłogę i potłukło się.

"Balonowy pies" potłuczony, sprawczyni "było bardzo przykro"

Jak przyznał Gamson, początkowo sądził, że jest to część jakiegoś artystycznego spektaklu, ale szybko zrozumiał, że sytuacja nie została zainscenizowana. - Kiedy spadła na ziemię, wyglądało to jak wypadek samochodowy na autostradzie, który przyciąga tłum gapiów - relacjonował.

Szczęśliwie dla sprawczyni rzeźba była ubezpieczona. - Życie zatrzymało się na 15 minut - stwierdził w rozmowie z "New York Timesem" pracownik galerii Cedric Boero. Dodał, że jego koleżanka rozmawiała z kobietą, która strąciła "balonowego psa" na ziemię. Kobieta miała powiedzieć, że jest jej "bardzo przykro".

Rzeźba Balloon Dog była częścią limitowanej edycji, której liczebność po wypadku w galerii zmniejszyła się z 799 do 798 sztuk. Seria "balonowych psów" Jeffa Koonsa należy do najbardziej znanych dzieł sztuki współczesnej. Niektóre z rzeźb są ogromne i dochodzą nawet do trzech metrów. Ta stłuczona w Miami miała 40 centymetrów.