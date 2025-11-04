Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

182-metrowa konstrukcja stanęła na rajskiej plaży. Po protestach mieszkańców projekt wstrzymano

bali rusztowanie 16
Indonezja. Bali na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters Archive
Na rajskiej plaży Kelingking (prowincja Bali) stanęła ogromna metalowa konstrukcja. Budowana tam winda ma być ułatwieniem dla turystów, ale na fali protestów projekt wstrzymano.

Plaża Kelingking znajduje się na wyspie Nusa Penida w prowincji Bali i jest jednym z najpopularniejszych miejsc wśród turystów odwiedzających ten region Indonezji. Górujący nad nią stromy klif oferuje zapierające dech w piersiach widoki na formację skalną przypominającą dinozaura - opisuje "Guardian". W ostatnich dniach o Kelingking zrobiło się głośno za sprawą wartego 12 mln dolarów projektu, jaki od lipca 2023 roku realizuje tam chińska firma. Mowa o gigantycznej, 182-metrowej, przeszklonej windzie. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać ogromną metalową konstrukcję postawioną na rajskiej plaży przy klifie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tłumy turystów, chaos i pijaństwo. "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"

Tłumy turystów, chaos i pijaństwo. "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"

BIZNES
"To przerażające. Czujesz się, jakby samolot leciał prosto na ciebie"

"To przerażające. Czujesz się, jakby samolot leciał prosto na ciebie"

BIZNES

Bali. Mieszkańcy o budowie windy na plaży

Obecnie na plażę prowadzą schody. Wędrówka nimi ze szczytu klifu zajmuje nawet do godziny, a powrót jeszcze dłużej. Władze Bali oraz inwestor zapewniali, że celem budowy jest ułatwienie turystom dostępu do plaży, a w rezultacie zwiększenie liczby odwiedzających i zapewnienie im bezpiecznego zwiedzania. Balijskie media opisują, że w projekcie przewidziano m.in. platformę widokową na wysokości 64 metrów i "przystanki fotograficzne" co 20 metrów. Miał się tam znaleźć także taras widokowy o powierzchni 400 metrów kwadratowych, kawiarnia i restauracja - dodaje "Guardian".

Wielu mieszkańców zwraca jednak uwagę, że budowa psuje rozpoznawalny na całym świecie krajobraz i ma zły wpływ na środowisko naturalne. - To wstyd, że piękny widok na plażę Kelingking został zniszczony przez budowę windy - mówi Made Sediana, cytowany przez "The Bali Sun". - Uważam, że turyści przybywają na Nusa Penida, by cieszyć się piękną panoramą, a nie windami - dodał.

Plaża Kelingking na wyspie Nusa Penida
Plaża Kelingking na wyspie Nusa Penida
Źródło: Shutterstock

Pojawiły się też obawy, że wskutek powstania windy na plaży będzie dochodzić do większej liczby wypadków - plaża jest wąska, a wysokie fale morskie mogą nadejść niespodziewanie. Pływanie jest w tym miejscu zakazane, ale już teraz wielu turystów zakaz ignoruje. Część mieszkańców apeluje do władz, by zamiast budową windy zajęto się naprawą jedynych schodów prowadzących w dół.

Lokalne władze wstrzymują budowę

Na fali krytyki indonezyjskie Ministerstwo Turystyki przekazało w zeszłym tygodniu, że przygląda się projektowi od samego początku, by odzwierciedlał "zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i czystości". Z kolei w piątek władze Bali zdecydowały o tymczasowym zawieszeniu budowy windy.

Jak pisze "The Bali Sun", cytując lokalne władze, projekt ma naruszać ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym, a inwestor nie uzyskał niektórych koniecznych pozwoleń, w tym dotyczących łagodzenia skutków katastrof i bezpieczeństwa pracy. W projekcie nie wypełniono też zobowiązania do zapewnienia zgodności konstrukcji z tradycyjną architekturą balijską. Na razie nie jest jednak jasne, jakie będą dalsze decyzje w sprawie budowy. Plaża Kelingking pozostaje otwarta dla odwiedzających.

Rajska wyspa, która staje się ofiarą własnego sukcesu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rajska wyspa, która staje się ofiarą własnego sukcesu

Tomasz Leżoń

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: "Guardian", "The Bali Sun", BBC

Źródło zdjęcia głównego: instagram.com/vacationinbali/

Udostępnij:
TAGI:
IndonezjaTurystyka
Czytaj także:
Pilne
Dymisje na stanowiskach kierowniczych w KOWR. Wiceminister potwierdza
Polska
Las, Finlandia
Drzewa w Europie obumierają. Te szkodniki zagrażają im najbardziej
METEO
F-16 Królewskich Holenderskich Sił Powietrznych
Kupili 18 myśliwców F-16 "za symboliczną kwotę"
Świat
Kierowca mitsubishi spowodował kolizję
Wyprzedzał slalomem, w końcu rozbił auto. Nagranie
Szczecin
shutterstock_2415003313
"Nie ma za co leczyć". Szpitale ograniczają przyjęcia pacjentów
Piotr Wójcik
Fałszywy dokument, którym posłużyła się kobieta
Udawała dyplomatkę, aby "omijać kolejki" na granicy
Rzeszów
W WIEZIENIU BYLEM BOGIEM FALSZYWY KONWOJENT O SKOKU STULECIA_TVN24+-0005
"Byłem przekonany, że będzie mówił z pewnym poczuciem winy. Ale tam są inne emocje"
Polska
imageTitle
Ruszają zapisy na Wings for Life 2026
EUROSPORT
Potrącenie nastolatek w Łasku
Nastolatki potrącone na przejściu dla pieszych
Łódź
Śnieg, pierwszy śnieg, jesień
Wir polarny jest silnie zaburzony. Kiedy spadnie śnieg?
Arleta Unton-Pyziołek
imageTitle
Jedyna taka tenisistka. Świątek musi mieć się na baczności
EUROSPORT
Pasażerka zapłaciła niebotyczną kwotę za kurs taksówką (zdjęcie ilustracyjne)
Wiózł reklamówkę dla "syna" klientki. Po jednym telefonie zadzwonił pod numer 112
Katowice
Więzienie (zdjęcie ilustracyjne)
Osadzeni próbowali uciec z aresztu, przepiłowali kraty w oknie i wyszli na dach
Lublin
Stefan Krajewski
"Są pierwsze ustalenia kontroli". Minister zabiera głos
BIZNES
Zadania domowe są nieobowiązkowe
"Nie jestem autorką tego bubla". Zamieszanie wokół raportu i prac domowych
Polska
Szymon Hołownia
"Antypolityk", który wszedł do polityki. Co zostawia po sobie Szymon Hołownia
Marcin Złotkowski
Zizović miał 44 lata
Usłyszał, jak upadał, pobiegł w jego stronę. Trener o dramacie podczas meczu
EUROSPORT
Kim Dzong Un oddał hołd zmarłemu Kim Jong Namowi
Tworzył reżim 60 lat, był na szczycie. Kim przy jego trumnie
Świat
Kim Kardashian
"Przez to ciągle oblewam testy". Kim Kardashian o studiach prawniczych
Kultura i styl
imageTitle
Nerwowo w Krakowie. Wyleciał z pracy po 24 dniach
EUROSPORT
shutterstock_2311485377
Intensywne loty ciężkich transportowców. Moskwa buduje wojskowy most powietrzny
Świat
Utrudnienia po zderzeniu na trasie S2
Zderzenie na obwodnicy Warszawy
WARSZAWA
Skutki uderzenia tajfunu Kalmaegi w Filipiny
Tajfun Kalmaegi uderzył. Ofiary śmiertelne, rozległe powodzie
METEO
Alaksander Łukaszenko
"Kolejne ograniczenia w ruchu na Białorusi" dla polskich firm. Dekret Łukaszenki
BIZNES
Mariusz Błaszczak i Karol Nawrocki
Nawrocki i PiS: rząd Tuska chce "cenzury w internecie". O co chodzi z DSA
Michał Istel
Policja odzyskała obrazy znanych artystów
Zniknęły kilka lat temu. Policja odzyskała obrazy Kossaka i Karpińskiego
WARSZAWA
Do pożaru doszło w miejscowości Kaznów-Kolonia
Z domu wydobywał się dym, dzielnicowa ruszyła do akcji. Uratowała zwierzęta
Lublin
Potrącił 12-latka na pasach i odjechał
Potrącił 12-latka i odjechał. Policja pokazuje nagranie i prosi o pomoc
Rzeszów
Bolid zarejestrowany przez kamerę w Luszewie
Kolejny bolid nad Polską. "Niebo zdecydowanie nas rozpieszcza"
METEO
Donald Tusk
Tusk o PiS i rosyjskich oligarchach
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica