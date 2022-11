Papież Franciszek w Bahrajnie o władzy, która "w wielu częściach świata żywi się uciskiem i przemocą"

Papież Franciszek o władzy

- Wydaje się to sprzecznością: na scenie tego świata często widzimy zatem, że im bardziej dąży się do władzy, tym bardziej zagrożony jest pokój. Natomiast prorok zapowiada niezwykłą nowość: Mesjasz, który nadchodzi, jest rzeczywiście silny, ale nie na sposób wodza, który prowadzi wojnę i panuje nad innymi, lecz jako Książę Pokoju - zauważył.

- I nam również udziela on tej samej mocy, mocy miłowania, miłowania w jego imię, miłowania tak, jak on umiłował. Jak? Bezwarunkowo: nie tylko wtedy, gdy sprawy toczą się dobrze i czujemy, że kochamy, ale zawsze, nie tylko wobec naszych przyjaciół i osób bliskich, ale wobec wszystkich, nawet naszych nieprzyjaciół - wyjaśnił.

Papież: Jezus mówi wyraźnie o "ludziach złych" i "wrogach"

Franciszek wyjaśnił, że w obliczu konfliktów, ucisku i wrogości propozycja Jezusa jest "zaskakująca, odważna, śmiała, prosi swoich o odwagę podjęcia ryzyka w czymś, co wydaje się pozornie skazane na porażkę, prosi, by trwać zawsze, wiernie, w miłości, mimo wszystko, nawet w obliczu zła i nieprzyjaciela”.

- Prosta ludzka reakcja zmusza nas do logiki "oko za oko, ząb za ząb", ale to oznacza wymierzanie sprawiedliwości taką samą bronią zła, jakiego doznaliśmy - zaznaczył.

"Demilitaryzacja serca"

Jak zauważył Franciszek, nie chodzi o to, by marzyć o świecie ożywionym braterstwem, ale "zaangażować się, zaczynając od nas samych, zaczynając żyć powszechnym braterstwem w sposób konkretny i odważny, trwając w dobru, nawet gdy doświadczamy zła, przerywając spiralę zemsty, rozbrajając przemoc, demilitaryzując serce".

Papież do wiernych z regionu Zatoki Perskiej

Wiernych z Bahrajnu, Kuwejtu , Kataru i Arabii Saudyjskiej, a także z innych krajów Zatoki Perskiej i różnych terytoriów Franciszek zapewnił: "przynoszę dziś miłość i bliskość Kościoła powszechnego, który patrzy na was i obejmuje was, kocha was i dodaje wam odwagi".

- To królowi zawdzięczamy wizytę papieża. To on go zaprosił. Mieszkam w Bahrajnie 15 lat i nigdy nie przypuszczałam, że zobaczę tu papieża - powiedziała PAP młoda kobieta z Filipin, Maria.