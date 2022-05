Trójka Amerykanów znaleziona martwa w ośrodku na Bahamach, czwarta osoba w szpitalu. Policja prowadzi dochodzenie

Trójka Amerykanów została znaleziona martwa w piątek w ośrodku Sandals na wyspie Great Exuma na Bahamach. Czwarta osoba, również z USA, została przetransportowana samolotem do szpitala. Policja prowadzi śledztwo. Przyczyna śmierci tych osób nie jest znana - poinformowały służby.

W ośrodku Sandals na wyspie Great Exuma na Bahamach w piątek zginęło dwóch mężczyzn oraz kobieta, a czwarta osoba, także kobieta, została przetransportowana samolotem do szpitala w Nassau, stolicy Bahamów. Wszystkie osoby pochodziły ze Stanów Zjednoczonych - poinformowały lokalne władze.

Władze nie sądzą, że doszło do przestępstwa

Policja prowadzi śledztwo, ale władze twierdzą, że nie ma podejrzeń, że doszło do przestępstwa. Na ciałach nie znaleziono żadnych śladów urazów - poinformowały Królewskie Siły Policyjne Bahamów w oświadczeniu cytowanym przez stację CNN.

Do zdarzenia doszło na Bahamach

Do zdarzenia doszło na Bahamach Shutterstock

Hotel potwierdził śmierć gości

Władze nie podały nazwy ośrodka, w którym doszło do śmierci Amerykanów, ale rzecznik Sandals Resorts potwierdził CNN śmierć trójki gości w ośrodku Sandals Emerald Bay na wyspie Great Exuma. Sandals Resorts to operator kilkunastu ośrodków all inclusive na Atlantyku i Karaibach.