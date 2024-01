Ostrzeżenie przed podróżą do turystycznego raju. "Nie stawiaj oporu podczas napadu"

Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie przed podróżowaniem na Bahamy. Ostrzeżenie drugiego stopnia w czterostopniowej skali wydane zostało z powodu rosnącego ryzyka związanego z lokalną przestępczością. "Nie otwieraj drzwi w hotelu jeśli nie wiesz, kto za nimi stoi. Nie stawiaj fizycznego oporu podczas próby napadu" - polecono turystom.

Departament Stanu USA wydał w piątek ostrzeżenie przed podróżowaniem na Bahamy. Zalecono w nim, by "zachować szczególną ostrożność", udając się do tego karaibskiego państwa, ze względu na nasilającą się w nim przestępczość. Kategorię zagrożenia podniesiono do poziomu drugiego w czterostopniowej skali.

Ostrzeżenia przed podróżą na Bahamy

Ostrzeżenie wydano po tym, jak 24 stycznia amerykańska ambasada w Nassau alarmowała, że od początku 2024 roku na Bahamach doszło już do 18 morderstw, za które odpowiedzialne były gangi.

W ostrzeżeniu wskazano, że problemem są także m.in. włamania, napady z bronią w ręku i napaści na tle seksualnym. Dochodzi do nich zarówno w miejscach turystycznych, jak i pozostałych. "Zachowaj czujność podczas pobytu w wynajmowanych wakacyjnych nieruchomościach, gdzie nie są obecne prywatne firmy ochroniarskie" - podkreślono. "Nie otwieraj drzwi w hotelu jeśli nie wiesz, kto za nimi stoi. Nie stawiaj fizycznego oporu podczas próby napadu" - zalecono.

W ostrzeżeniu wskazano ponadto, że do większości przestępstw dochodzi na wyspach New Providence ze stolicą Nassau oraz Wielka Bahama. W przypadku Nassau zalecono zwiększoną czujność szczególnie w obszarze na południe od ulicy Shirley Street, gdzie z powodu konfliktów między gangami dochodzi do wielu zabójstw, głównie wśród miejscowej ludności.

Niebezpieczne wody Bahamów

Departament Stanu USA ostrzegł też przed korzystaniem z wycieczek statkami wokół Bahamów. Statki mogą być bowiem niewłaściwie konserwowane, a niektórzy operatorzy nie posiadać certyfikatów bezpieczeństwa. Wielu z nich działa też bez względu na ostrzeżenia o warunkach pogodowych.

Przypomniano przy okazji, by uważać na rekiny wchodząc do wody. W ostatnim czasie w regionie doszło do wielu ataków z ich udziałem, również śmiertelnych.

