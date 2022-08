czytaj dalej

Władze Ukrainy apelują do społeczności międzynarodowej, by nie dopuściła do przeprowadzenia przez stronę rosyjską "trybunału" nad ukraińskimi obrońcami w okupowanym Mariupolu. W piątek doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko przekazał, że rosyjscy okupanci przebudowują filharmonię w tym mieście na więzienie, by zorganizować tam "trybunał" nad ukraińskimi żołnierzami.