Walki o Bachmut. Ukraiński pułkownik o działaniach, które "dziesiątkują" Rosjan

Siły ukraińskie robią wszystko, żeby zniszczyć miejskie umocnienia Rosjan w Bachmucie, ponieważ bez osłony siły rosyjskie muszą przeć do przodu, nawet pod intensywnym ostrzałem. A to dziesiątkuje ich oddziały - powiedział oficer prasowy Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy pułkownik Serhij Czerewaty. Jak dodał, Ukraińcy wykorzystują "wszystkie dostępne systemy rażenia", niszcząc przede wszystkim polowe magazyny broni przeciwnika.

Rzecznik wyjaśnia, że pomimo ogromnych zniszczeń Ukraińcy nadal stosują taktykę walki miejskiej. - Zarówno my, jak i przeciwnik wykorzystujemy pozostałości miejskiej infrastruktury jako elementy fortyfikacji. Robimy wszystko, by zniszczyć zasłonę wroga. Bez niej muszą przeć do przodu, nawet pod intensywnym ostrzałem. A to dziesiątkuje ich oddziały - tłumaczy.