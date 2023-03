Osiedla i domy niemal zrównane z ziemią. Tak wygląda Bachmut

czytaj dalej

Pierwsze cztery z trzynastu przeznaczonych dla Ukrainy słowackich myśliwców MiG-29 dotarły do Ukrainy - przekazał słowacki resort obrony. Kolejne obiecane samoloty mają trafić do odbiorcy w ciągu najbliższych tygodni. Słowackie ministerstwo obrony opublikowało nagranie maszyn przygotowywanych do wylotu ze słowackiego lotniska.