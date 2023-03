Analiza ISW: Ukraińcy prawdopodobnie szykują się do wycofania z Bachmutu

Siły ukraińskie prawdopodobnie przygotowują się do kontrolowanego wycofania z co najmniej części Bachmutu - przekazano w sobotniej analizie z Instytutu Studiów nada Wojną (ISW). Bachmut od miesięcy pozostawał miejscem najbardziej zaciętych walk z Rosjanami.

- Nasze wojsko rozważy wszystkie możliwe opcje. Wciąż bronimy miasta, ale jeśli będzie taka potrzeba, wycofamy się ze względów strategicznych, ponieważ nie zamierzamy poświęcić wszystkich naszych ludzi na darmo. (...) Tereny na zachód od Bachmutu zostały jednak ufortyfikowane, dlatego jeśli mielibyśmy się wycofać, nie oznaczałoby to, że Rosjanie mogliby szybko posunąć się naprzód - wyjaśnił Rodnianski.

Walki o Bachmut

Sytuacja obrońców Bachmutu staje się krytyczna. Siły rosyjskie przesunęły się z zajętych miejscowości Berchiwka i Jahidne w kierunku Chromowego, przez które przebiega droga do miasteczka Czasiw Jar. W ten sposób ostatnia kontrolowana dotychczas przez ukraińskie wojska trasa dojazdowa do Bachmutu staje się niedostępna. Na południe od miasta trwają walki w okolicach Iwaniwskego.

W tej chwili do pełnego okrążenia Bachmutu brakuje zaledwie 5,5 km, ale można już mówić o okrążeniu operacyjnym. Oznacza to, że Ukraińcy mogą jeszcze przemieszczać się w pięciokilometrowym pasie na zachód od miasta, lecz przeciwnik posiada już kontrolę ogniową nad ostatnią trasą wiodącą do Bachmutu - powiadomił w czwartek niezależny projekt śledczy Conflict Intelligence Team (CIT).