Redakcja poleca:

Świat

Szef węgierskiej dyplomacji odpowiada Żurkowi. "To szaleństwo"

Peter Szijjarto i Waldemar Żurek
Brejza: najlepsi gangsterzy z lat 90. mogliby się uczyć od Ziobry
Źródło: TVN24
W Polsce panuje kryzys praworządności - ocenił szef węgierskiego ministerstwa spraw zagranicznych Peter Szijjarto. Odpowiedział w ten sposób na wpis Waldemara Żurka na temat azylu dla Zbigniewa Ziobry na Węgrzech. "To szaleństwo, że polski minister sprawiedliwości poucza nas o demokracji, wolności mediów i jurysdykcji" - napisał Szijjarto.

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto odpowiedział na wpis polskiego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka dotyczący sprawy azylu dla Zbigniewa Ziobry. W poniedziałek obrońca Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski, poinformował, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny za rządów Prawa i Sprawiedliwości uzyskał azyl polityczny i ochronę międzynarodową na Węgrzech.

Ziobro "uzyskał azyl polityczny"
Ziobro "uzyskał azyl polityczny"

Polska

Żurek w swoim wpisie ocenił między innymi, że postawa Węgier "jest nieakceptowalna". "Niezwykle przykro patrzeć na ucieczkę byłego ministra Rządu RP pod parasol wiernego sojusznika Putina, podczas gdy na osiedla w Ukrainie spada kolejny grad bomb i rakiet" - zaznaczył Żurek.

Jak uzupełnił, "Węgry są od lat sednem zainteresowania instytucji unijnych ze względu na łamanie praworządności" i dotyczy to "takich obszarów jak społeczeństwo obywatelskie, wolność mediów i nauki czy wymiar sprawiedliwości".

"Ucieczka pod parasol wiernego sojusznika Putina". Żurek: niezwykle przykro patrzeć
"Ucieczka pod parasol wiernego sojusznika Putina". Żurek: niezwykle przykro patrzeć

Polska

Szijjarto: to szaleństwo

Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto w odpowiedzi napisał, że "to szaleństwo, że polski minister sprawiedliwości poucza nas o demokracji, wolności mediów i jurysdykcji".

"Zajęliście telewizję publiczną podczas transmisji na żywo, wasz premier ogłosił z góry decyzję sądu, aby chronić terrorystę, który wysadził infrastrukturę krytyczną, prześladujecie tych, którzy myślą inaczej niż rząd, chcieliście wsadzić posłów opozycji do więzienia i karmić ich na siłę!" - napisał. "W Polsce panuje kryzys praworządności, a jedynym powodem, dla którego Bruksela was nie krytykuje, jest to, że służycie liberalnemu mainstreamowi!" - przekonywał Szijjarto. To opinia zbieżna z tym, co mówi Ziobro, który uciekł do Budapesztu.

Węgry łamią praworządność

Budapeszt od lat zmaga się z oskarżeniami o łamanie praworządności. Parlament Europejski już w 2018 roku uruchomił wobec Węgier tak zwaną procedurę art. 7 unijnego traktatu w związku z zarzutami łamania rządów prawa. Pod koniec listopada ubiegłego roku Komisja Europejska poinformowała, że Węgry mają zamrożone 18 miliardów euro środków unijnych w związku z łamaniem praworządności.

Wcześniej Komisja wszczęła wobec Węgier kilka postępowań w sprawie naruszenia prawa unijnego, w tym dotyczących praw organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wolności nauki, wolności mediów, praw migrantów i osób ubiegających się o azyl, praw osób LGBTIQ, a także naruszeń związanych z funkcjonowaniem jednolitego rynku.

To nie koniec problemów Orbana

To nie koniec problemów Orbana

Unia zamroziła 18 miliardów euro dla Węgier

Unia zamroziła 18 miliardów euro dla Węgier

Pod koniec listopada Parlament Europejski przyjął w głosowaniu raport, który mówi o pogarszającym się stanie praworządności na Węgrzech. PE zwrócił uwagę, że węgierski Sąd Najwyższy stosuje praktykę ponownego badania wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE przed ich wdrożeniem, co zdaniem europarlamentu stoi w sprzeczności ze standardową praktyką. PE skrytykował też odmowę wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W dokumencie podkreślono też między innymi zastrzeżenia dotyczące osłabiania węgierskiej krajowej rady sądownictwa, ograniczania praw obywatelskich, presji na środowisko akademickie, stronniczych praktyk gospodarczych, faworyzowania prorządowych mediów poprzez reklamy państwowe oraz obowiązującego w praktyce zakazu organizowania marszów równości.

Bartosz Lewandowski

Ziobro z azylem na Węgrzech. Prawnik byłego ministra o powodach

Bartosz Lewandowski
Autorka/Autor: kkop/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara, OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

Peter SzijjartoWęgryWaldemar ŻurekMinisterstwo SprawiedliwościZbigniew ZiobroParlament EuropejskiKomisja Europejska
