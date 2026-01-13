Szef węgierskiej dyplomacji odpowiada Żurkowi. "To szaleństwo"

Brejza: najlepsi gangsterzy z lat 90. mogliby się uczyć od Ziobry Źródło: TVN24

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto odpowiedział na wpis polskiego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka dotyczący sprawy azylu dla Zbigniewa Ziobry. W poniedziałek obrońca Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski, poinformował, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny za rządów Prawa i Sprawiedliwości uzyskał azyl polityczny i ochronę międzynarodową na Węgrzech.

Żurek w swoim wpisie ocenił między innymi, że postawa Węgier "jest nieakceptowalna". "Niezwykle przykro patrzeć na ucieczkę byłego ministra Rządu RP pod parasol wiernego sojusznika Putina, podczas gdy na osiedla w Ukrainie spada kolejny grad bomb i rakiet" - zaznaczył Żurek.

Jak uzupełnił, "Węgry są od lat sednem zainteresowania instytucji unijnych ze względu na łamanie praworządności" i dotyczy to "takich obszarów jak społeczeństwo obywatelskie, wolność mediów i nauki czy wymiar sprawiedliwości".

Szijjarto: to szaleństwo

Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto w odpowiedzi napisał, że "to szaleństwo, że polski minister sprawiedliwości poucza nas o demokracji, wolności mediów i jurysdykcji".

"Zajęliście telewizję publiczną podczas transmisji na żywo, wasz premier ogłosił z góry decyzję sądu, aby chronić terrorystę, który wysadził infrastrukturę krytyczną, prześladujecie tych, którzy myślą inaczej niż rząd, chcieliście wsadzić posłów opozycji do więzienia i karmić ich na siłę!" - napisał. "W Polsce panuje kryzys praworządności, a jedynym powodem, dla którego Bruksela was nie krytykuje, jest to, że służycie liberalnemu mainstreamowi!" - przekonywał Szijjarto. To opinia zbieżna z tym, co mówi Ziobro, który uciekł do Budapesztu.

It is insane that the Polish Minister of Justice educates us on democracy, freedom of media and jurisdiction! Come on! You occupied the public television during a live broadcast, your Prime Minister announced the court decision in advance to cherish a terrorist who blew up… https://t.co/GFdu19IF6j — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) January 13, 2026 Rozwiń

Węgry łamią praworządność

Budapeszt od lat zmaga się z oskarżeniami o łamanie praworządności. Parlament Europejski już w 2018 roku uruchomił wobec Węgier tak zwaną procedurę art. 7 unijnego traktatu w związku z zarzutami łamania rządów prawa. Pod koniec listopada ubiegłego roku Komisja Europejska poinformowała, że Węgry mają zamrożone 18 miliardów euro środków unijnych w związku z łamaniem praworządności.

Wcześniej Komisja wszczęła wobec Węgier kilka postępowań w sprawie naruszenia prawa unijnego, w tym dotyczących praw organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wolności nauki, wolności mediów, praw migrantów i osób ubiegających się o azyl, praw osób LGBTIQ, a także naruszeń związanych z funkcjonowaniem jednolitego rynku.

Pod koniec listopada Parlament Europejski przyjął w głosowaniu raport, który mówi o pogarszającym się stanie praworządności na Węgrzech. PE zwrócił uwagę, że węgierski Sąd Najwyższy stosuje praktykę ponownego badania wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE przed ich wdrożeniem, co zdaniem europarlamentu stoi w sprzeczności ze standardową praktyką. PE skrytykował też odmowę wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W dokumencie podkreślono też między innymi zastrzeżenia dotyczące osłabiania węgierskiej krajowej rady sądownictwa, ograniczania praw obywatelskich, presji na środowisko akademickie, stronniczych praktyk gospodarczych, faworyzowania prorządowych mediów poprzez reklamy państwowe oraz obowiązującego w praktyce zakazu organizowania marszów równości.

OGLĄDAJ: Ziobro z azylem na Węgrzech. Prawnik byłego ministra o powodach