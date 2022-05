Wymiana czy sąd? Jaki los czeka wywiezionych przez Rosjan obrońców Mariupola

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało w środę, że hutę Azowstal w Mariupolu opuściło prawie 1000 ukraińskich żołnierzy. Wszyscy z nich - jak stwierdził resort - "się poddali". Ukraińskie władze i wojsko mówią jednak tylko o operacji ratowania ich życia. Wywiezieni z Azowstalu wojskowi trafili do wioski Ołeniwka w obwodzie donieckim, kontrolowanej przez prorosyjskich separatystów. Mają być przetrzymywani na terenie byłej kolonii poprawczej. Kijów liczy na to, że obrońcy Mariupola zostaną uwolnieni w ramach wymiany jeńców. W kombinacie, pod ziemią, pozostają najwyżsi rangą ukraińscy oficerowie.

Reakcji Kijowa na środowe doniesienia strony rosyjskiej nie było. Portal Ukraińska Prawda przypomniał, że "rosyjscy okupanci nazywają wywiezienie żołnierzy z Azowstalu kapitulacją i poddaniem się, podczas gdy strona ukraińska postrzega to jako operację ratowania broniącego oblężonego miasta mariupolskiego garnizonu, licząc na ich uczciwe uwolnienie w ramach wymiany jeńców".

W byłej kolonii poprawczej

Jak podała we wtorek wieczorem agencja Reutera, powołująca się na świadków, wywiezieni żołnierze z Azowstalu zostali przewiezieni do wsi Ołeniwka w obwodzie donieckim, kontrolowanej przez prorosyjskich separatystów i wojska rosyjskie. Mają być przetrzymywani na terenie byłej kolonii poprawczej.

W rozmowie z ukraińską sekcją BBC rodziny żołnierzy z Azowstalu nie kryły obaw o to, w jaki sposób zostaną potraktowani przez Rosjan i czy zdołają w ogóle przeżyć, zanim dojdzie do wymiany. Oksana, żona jednego z żołnierzy, mówiła dziennikarzowi BBC, że martwi się tym, że zostali wywiezieni na terytorium kontrolowane przez Rosjan. - Jesteśmy bardzo, bardzo zaniepokojeni tym, co może się z nimi stać – podkreślała.