Sztab Generalny: wysiłki zmierzające do uratowania obrońców, którzy pozostają w Azowstalu, są kontynuowane

W poniedziałek wieczorem z kombinatu metalurgicznego Azowstal ewakuowano ponad 260 ukraińskich żołnierzy. 53 rannych przewieziono do szpitala, pozostałych 211 do Nowoazowska i innych miejscowości. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar powiedziała, że wszyscy ewakuowani mają zostać wymienieni, ale nie podała bliższych szczegółów, jak miałoby do tego dojść.