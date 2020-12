Azerowie oskarżają Ormian o atak i śmierć żołnierza. "Nie padł ani jeden strzał"

Strona ormiańska odrzuciła doniesienia władz w Baku. Agencja Panarmenian cytuje oświadczenie ministerstwa obrony, które zaprzeczyło, by w niedzielę doszło do jakichkolwiek starć między ormiańskimi i azerbejdżańskimi siłami i przypomniało, że wymieniony region "znajduje się pod pełną kontrolą armii azerbejdżańskiej".

Do ataku miało dojść w części rejonu Chodżawend (Martuni) niedaleko miejscowości Hadrut, do niedawna kontrolowanej przez nieuznawaną ormiańską Republikę Górskiego Karabachu. Terytorium to przeszło pod kontrolę Azerbejdżanu w wyniku listopadowego porozumienia pokojowego zawartego po ostatniej odsłonie konfliktu zbrojnego o Górski Karabach.