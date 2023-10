Prezydent Azerbejdżanu krytykuj Francję i oskarża o "rozdmuchiwanie konfliktu"

Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew skrytykował Unię Europejską i ostrzegł, że decyzja Francji o wysłaniu pomocy wojskowej do Armenii "może wywołać nowy konflikt w Kaukazie Południowym". Kilka dni wcześniej przywódca Azerbejdżanu wycofał się z udziału z rozmów z premierem Armenii, w których miała pośredniczyć Bruksela.

We wrześniu Alijew przywrócił kontrolę nad separatystycznym regionem Górskiego Karabachu w drodze 24-godzinnej operacji wojskowej, która spowodowała exodus do Armenii większości ze 120 tysięcy Ormian zamieszkujących to terytorium.