Azerbejdżan krytykuje francuską uchwałę o Górskim Karabachu. "Francjo, bądź sprawiedliwa!"

"Dokument przyjęty w celu realizacji wąskich ambicji politycznych"

Parlament Azerbejdżanu wezwał rząd tego kraju, by zwrócił się do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w celu odebrania Francji statusu współprzewodniczącego (wraz z USA i Rosją) Grupy Mińskiej powołanej w 1992 r. przez OBWE do mediacji w konflikcie o Górski Karabach. Parlament wezwał także rząd do – jak to ujęto - "ponownego rozważenia istniejących stosunków politycznych" z Francją.