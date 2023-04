W rejonie Górskiego Karabachu znów niespokojnie. Natychmiastowa reakcja Armenii na działania Azerbejdżanu

Azerbejdżan ustanowił punkt kontrolny w korytarzu laczyńskim - jedynej drodze łączącej Armenię z Górskim Karabachem. Armenia uznała to za złamanie porozumień kończących konflikt zbrojny z 2020 roku i poinformowano, że tamtejsze wojska otworzyły ogień w kierunku pozycji sił Azerbejdżanu.

MSZ w Baku oznajmiło w komunikacie, że Azerbejdżan "podjął wysiłki w celu ustanowienia kontroli w początkowym punkcie trasy" do Górskiego Karabachu, ormiańskiej enklawy na terytorium Azerbejdżanu. Według rządu w Baku, powodem decyzji jest używanie przez Armenię tej drogi do transportu broni do spornego regionu. Erywań odrzuca ten oskarżenia.