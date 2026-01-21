Aż 600 tysięcy ludzi opuściło Kijów w styczniu

Trudna sytuacja w Kijowie. Brakuje ogrzewania, prądu, wody Źródło: TVN24

- Nie wszyscy mają możliwość opuszczenia miasta, ale obecnie liczba mieszkańców maleje - relacjonował mer Kijowa Witalij Kliczko w rozmowie z francuską agencją AFP, podkreślając, że ze stolicy liczącej przed inwazją około 3,6 miliona mieszkańców, wyjechało tylko w ostatnich dwóch tygodniach 600 tysięcy osób.

- Temperatura sięga niemal minus 20 stopni Celsjusza, a Putin wykorzystuje to, by złamać opór Ukraińców, pogrążyć wszystkich w depresji i wywołać napięcia w społeczeństwie - zaalarmował mer Kijowa.

Ponad milion odbiorców w Kijowie pozostaje bez prądu Źródło: MAXYM MARUSENKO/PAP/EPA

Wcześniej we wtorek Kliczko powiadomił w komunikatorze Telegram, że w stolicy bez ogrzewania pozostaje około 4000 budynków mieszkalnych. "Służby komunalne dostarczyły ciepło do ponad 1600 z 5635 budynków mieszkalnych, w których nie było (tych dostaw) po intensywnym ostrzale rosyjskim" - poinformował szef miejskiej administracji.

Apele do Zachodu o interwencję

Przewodniczący Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Rusłan Stefanczuk zaapelował do przewodniczących parlamentów innych państw - m.in. marszałków Senatu i Sejmu RP - aby nie milczeli, reagowali na terroryzm Rosji i pomagali Ukrainie.

"Po kolejnym rosyjskim ataku rakietowym i dronowym ukraińskie miasta pozostały bez prądu, wody i ogrzewania. Również Rada Najwyższa Ukrainy nie ma obecnie dostępu do tych podstawowych usług. Mimo to kontynuujemy naszą pracę. Ukraina nadal walczy - o życie swoich obywateli i o bezpieczeństwo Europy" - napisał Stefanczuk na platformie X.

Zełenski: ponad milion odbiorców w Kijowie bez prądu

"Tylko w Kijowie ponad milion odbiorców pozostaje wieczorem bez prądu. Znaczna liczba budynków nie ma ogrzewania - ponad 4000 budynków wielorodzinnych. Należy skierować wszystkie siły w celu złagodzenia tej sytuacji" - napisał zaś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.

Według prezydenta potrzebna jest maksymalna koordynacja działań państwa z biznesem w kwestii właściwego rozdzielenia wytwarzanej energii.

