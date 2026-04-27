Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Nowa propozycja" Iranu. Trump zwołuje naradę

|
Islamabad
Negocjacje na linii USA-Iran. Sikorski: mediator Pakistanu uważa, że kluczowe są sprawy nuklearne
Źródło: TVN24
Iran przekazał Stanom Zjednoczonym nową propozycję dotyczącą ponownego otwarcia cieśniny Ormuz i zakończenia wojny - przekazał Axios. Z informacji portalu wynika, że prezydent USA Donald Trump planuje zwołać spotkanie poświęcone negocjacjom z Teheranem.

Jak poinformował w niedzielę reporter portalu Axios Barak Ravid, powołując się na amerykańskiego urzędnika oraz dwa inne źródła zaznajomione ze sprawą, nowa propozycja dotycząca zakończenia konfliktu została przedstawiona USA za pośrednictwem pakistańskich mediatorów.

Według informacji dziennikarza propozycja zakłada otwarcie cieśniny Ormuz i zniesienie blokady morskiej w pierwszej kolejności, natomiast negocjacje w sprawie irańskiego programu jądrowego miałyby zostać odłożone na późniejszy etap.

Axios: Trump planuje naradę

Barak Ravid przekazał również, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ma zwołać w poniedziałek spotkanie w sprawie Iranu. Udział ma w nim wziąć jego najlepszy zespół do spraw obrony narodowej i polityki zagranicznej. Oczekuje się, że uczestnicy spotkania omówią obecny impas w negocjacjach z Iranem oraz możliwe scenariusze dotyczące dalszych działań wojennych - dodał reporter.

Jak podkreśla agencja Reuters, nadzieje na wznowienie rozmów pokojowych osłabły po tym, gdy Trump odwołał wizytę swoich wysłanników, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Islamabadzie, gdzie miały odbyć się kolejne negocjacje z Iranem. Prezydent USA powiedział serwisowi Axios, że odwołanie wyjazdu nie oznacza wznowienia operacji zbrojnej przeciwko Iranowi. - Nie. To nie oznacza tego. Nie myśleliśmy jeszcze o tym - oświadczył.

Reuters, powołując się na źródła w pakistańskim rządzie, poinformował, że w sobotę stolicę Pakistanu opuściła również irańska delegacja na czele z szefem MSZ Abbasem Aragczim. Według irańskich mediów Aragczi w Islamabadzie spotkał się z premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem.

OGLĄDAJ: Czarzasty: to jest łamanie tajemnicy państwa
Włodzimierz Czarzasty

Czarzasty: to jest łamanie tajemnicy państwa
NA ŻYWO

Włodzimierz Czarzasty
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SOHAIL SHAHZAD

Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpUSAIran
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

