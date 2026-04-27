Świat "Nowa propozycja" Iranu. Trump zwołuje naradę Oprac. Mikołaj Stępień

Negocjacje na linii USA-Iran. Sikorski: mediator Pakistanu uważa, że kluczowe są sprawy nuklearne Źródło: TVN24

Jak poinformował w niedzielę reporter portalu Axios Barak Ravid, powołując się na amerykańskiego urzędnika oraz dwa inne źródła zaznajomione ze sprawą, nowa propozycja dotycząca zakończenia konfliktu została przedstawiona USA za pośrednictwem pakistańskich mediatorów.

Według informacji dziennikarza propozycja zakłada otwarcie cieśniny Ormuz i zniesienie blokady morskiej w pierwszej kolejności, natomiast negocjacje w sprawie irańskiego programu jądrowego miałyby zostać odłożone na późniejszy etap.

🚨President Trump is expected to hold on Monday a situation room meeting on Iran with his top national security and foreign policy team

🚨The meeting is expected to discuss the current stalemate in the negotiations with Iran and potential options for the next steps in the war https://t.co/nevd1SjWhd — Barak Ravid (@BarakRavid) April 27, 2026 Rozwiń

Axios: Trump planuje naradę

Barak Ravid przekazał również, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ma zwołać w poniedziałek spotkanie w sprawie Iranu. Udział ma w nim wziąć jego najlepszy zespół do spraw obrony narodowej i polityki zagranicznej. Oczekuje się, że uczestnicy spotkania omówią obecny impas w negocjacjach z Iranem oraz możliwe scenariusze dotyczące dalszych działań wojennych - dodał reporter.

Jak podkreśla agencja Reuters, nadzieje na wznowienie rozmów pokojowych osłabły po tym, gdy Trump odwołał wizytę swoich wysłanników, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Islamabadzie, gdzie miały odbyć się kolejne negocjacje z Iranem. Prezydent USA powiedział serwisowi Axios, że odwołanie wyjazdu nie oznacza wznowienia operacji zbrojnej przeciwko Iranowi. - Nie. To nie oznacza tego. Nie myśleliśmy jeszcze o tym - oświadczył.

Reuters, powołując się na źródła w pakistańskim rządzie, poinformował, że w sobotę stolicę Pakistanu opuściła również irańska delegacja na czele z szefem MSZ Abbasem Aragczim. Według irańskich mediów Aragczi w Islamabadzie spotkał się z premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem.

