Awarie w siedmiu elektrowniach. Potężny kryzys

Jak poinformowało państwowe przedsiębiorstwo energetyczne, Union Electrica (UNE), we wtorek przed południem doszło do uszkodzenia jednego z pieców elektrowni w Matanzas.

Przerwy w dostawie prądu w Hawanie na Kubie Źródło: PAP/EPA/Ernesto Mastrascusa

Radio Marti przekazało, że wtorkową awarię poprzedził szereg usterek notowanych w ostatnich dniach w tym zakładzie na północnym zachodzie Kuby. Ograniczenie mocy wytwórczych elektrowni w Matanzas pogłębi notowany w ostatnich miesiącach kryzys energetyczny na wyspie - ostrzegają specjaliści. Według rozgłośni od weekendu awarie występują również w co najmniej sześciu innych elektrowniach na Kubie.

Możliwe demonstracje w związku z przerwami w dostawach prądu

Cytowani przez radio eksperci oczekują, że "kryzys energetyczny na Kubie nie zakończy się szybko" w związku z częstymi awariami oraz przerwami spowodowanymi koniecznością ich usunięcia. Dzienny średni deficyt prądu na Kubie sięga 550 MW.

Radio Marti spodziewa się, że wraz z możliwymi wielogodzinnymi przerwami w dostawach prądu, nasilą się na Kubie antyrządowe protesty. We wrześniu pozarządowe Kubańskie Obserwatorium Konfliktów odnotowało rekordową liczbę ponad tysiąca demonstracji przeciwko polityce rządu w Hawanie.

