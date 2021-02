"Nastąpił wielki huk", "wyjrzałam przez okno, zobaczyłam dym". Kawałki boeinga odpadały w czasie lotu

W lecącym w sobotę z Denver do Honolulu największym na świecie dwusilnikowym samolocie pasażerskim boeing 777 doszło do awarii prawego silnika. Na pokładzie było 231 pasażerów i 10 członków załogi. Linie United, do których należał boeing, przekazały, że do awarii doszło niedługo po starcie, a maszyna zawróciła na lotnisko w Denver i zdołała bezpiecznie wylądować. Żaden z pasażerów nie ucierpiał.