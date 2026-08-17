Świat Awaria niszczyciela USA. Spędził na morzu cztery dni bez zasilania Oprac. Kuba Koprzywa |

Trzy niszczyciele Marynarki Wojennej USA wypłynęły z cieśniny Ormuz pod ostrzałem Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Andrew Novak/DVIDS

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USS Benfold wykonywał 24 lipca rutynowe operacje w regionie Indo-Pacyfiku. Wtedy to doszło do "awarii technicznej związanej z generatorami" - poinformował komandor Matthew Comer, rzecznik 7. Floty Stanów Zjednoczonych.

Amerykański niszczyciel rakietowy USS Benfold Źródło zdjęcia: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Andrew Novak/DVIDS

Awaria niszczyciela USA na Morzu Południowochińskim

Jak podał portal CNN, powołując się na oświadczenie 7. Floty USA, awaria techniczna na pokładzie okrętu spowodowała utratę zdolności do samodzielnego manewrowania, a także problemy z funkcjonowaniem kuchni pokładowej, toalet, klimatyzacji i zaopatrzenia w wodę pitną.

- Żaden z członków załogi nie odniósł obrażeń. Wykazali się oni odpornością, determinacją, profesjonalizmem i niewzruszonym opanowaniem - przekazał Comer. Pod koniec lipca średnie temperatury w ciągu dnia na Morzu Południowochińskim wynosiły od 32 do 37 stopni Celsjusza - zauważył CNN.

Podczas awarii inne amerykańskie okręty, wchodzące w skład stacjonującej w Japonii grupy uderzeniowej lotniskowca USS George Washington, udzieliły pomocy niszczycielowi, między innymi dostarczając załodze okrętu gotowe posiłki.

Badają przyczynę awarii niszczyciela USA

Przyczyna awarii jest obecnie badana, a okręt powrócił do służby po naprawie, która zakończyła się 8 sierpnia.

To kolejna awaria zasilania na amerykańskim niszczycielu w ostatnich miesiącach. W maju z problemami technicznymi w regionie Indo-Pacyfiku zmagał się USS Higgins.

Informacja o kolejnej awarii pojawiła się w czasie, gdy w USA trwa debata o stanie marynarki wojennej, między innymi w związku z doniesieniami o złych warunkach panujących na lotniskowcu USS Abraham Lincoln, który od ponad 200 dni nie zawijał do portu podczas operacji przeciwko Iranowi. Politycy Partii Demokratycznej w Kongresie zażądali wyjaśnień w tej sprawie, powołując się na doniesienia o braku produktów pierwszej potrzeby, skażeniu wody, problemach z kanalizacją i złym stanie psychicznym załogi. Według portalu MS NOW wśród żołnierzy dochodziło do prób samobójczych.