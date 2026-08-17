Awaria niszczyciela USA. Spędził na morzu cztery dni bez zasilania
USS Benfold wykonywał 24 lipca rutynowe operacje w regionie Indo-Pacyfiku. Wtedy to doszło do "awarii technicznej związanej z generatorami" - poinformował komandor Matthew Comer, rzecznik 7. Floty Stanów Zjednoczonych.
Awaria niszczyciela USA na Morzu Południowochińskim
Jak podał portal CNN, powołując się na oświadczenie 7. Floty USA, awaria techniczna na pokładzie okrętu spowodowała utratę zdolności do samodzielnego manewrowania, a także problemy z funkcjonowaniem kuchni pokładowej, toalet, klimatyzacji i zaopatrzenia w wodę pitną.
- Żaden z członków załogi nie odniósł obrażeń. Wykazali się oni odpornością, determinacją, profesjonalizmem i niewzruszonym opanowaniem - przekazał Comer. Pod koniec lipca średnie temperatury w ciągu dnia na Morzu Południowochińskim wynosiły od 32 do 37 stopni Celsjusza - zauważył CNN.
Podczas awarii inne amerykańskie okręty, wchodzące w skład stacjonującej w Japonii grupy uderzeniowej lotniskowca USS George Washington, udzieliły pomocy niszczycielowi, między innymi dostarczając załodze okrętu gotowe posiłki.
Badają przyczynę awarii niszczyciela USA
Przyczyna awarii jest obecnie badana, a okręt powrócił do służby po naprawie, która zakończyła się 8 sierpnia.
To kolejna awaria zasilania na amerykańskim niszczycielu w ostatnich miesiącach. W maju z problemami technicznymi w regionie Indo-Pacyfiku zmagał się USS Higgins.
Informacja o kolejnej awarii pojawiła się w czasie, gdy w USA trwa debata o stanie marynarki wojennej, między innymi w związku z doniesieniami o złych warunkach panujących na lotniskowcu USS Abraham Lincoln, który od ponad 200 dni nie zawijał do portu podczas operacji przeciwko Iranowi. Politycy Partii Demokratycznej w Kongresie zażądali wyjaśnień w tej sprawie, powołując się na doniesienia o braku produktów pierwszej potrzeby, skażeniu wody, problemach z kanalizacją i złym stanie psychicznym załogi. Według portalu MS NOW wśród żołnierzy dochodziło do prób samobójczych.