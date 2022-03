Nastolatkowie stworzyli portal dla uchodźców z Ukrainy. Mogą szybko znaleźć nocleg lub mieszkanie

"Dom blisko lasu, zwierzęta dozwolone", "dołącz do naszej rodziny", "nocleg na 1-2 noce", "Pokój w mieszkaniu dla matki z małym dzieckiem, mówię po ukraińsku" - między innymi takie ogłoszenia można znaleźć na stronie internetowej Ukraine Take Shelter. Stworzyło ją dwóch studentów Uniwersytetu Harvarda - Avi Schiffmann, który ma 19 lat oraz 18-letni Marco Burstein. To niezależna platforma, której celem jest łączenie ukraińskich uchodźców z potencjalnymi gospodarzami i właścicielami mieszkań.