Świat

Zostawił partnerkę podczas wspinaczki, zmarła. Alpinista uznany za winnego 

Austria. Proces Thomasa P. Mężczyznę uznano winnym nieumyślnego spowodowania winnym śmierci partnerki podczas wspólnej wspinaczki na najwyższy szczyt Austrii Grossglockner
Austria. Wspinacz winny nieumyślnego spowodowania śmierci partnerki podczas wspólnej wyprawy na szczyt
Austriacki alpinista Thomas P. został uznany za winnego nieumyślnego spowodowania śmierci swojej partnerki. Do zdarzenia doszło podczas wspólnej wyprawy pary w ubiegłym roku. Kobieta, zostawiona sama, zamarzła na najwyższym szczycie Austrii.

37-letni Thomas P. został skazany na karę pięciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu i grzywnę w wysokości 9400 euro za nieumyślne spowodowanie śmierci Kerstin G. Rozprawa odbyła się w czwartek w sądzie w austriackim Innsbrucku.

Do tragicznego zdarzenia doszło w styczniu ubiegłego roku. Para wspinała się razem na Grossglockner, najwyższy szczyt Austrii. Kiedy znajdowali się blisko szczytu i kobieta poczuła się wyczerpana, poprosiła partnera, aby udał się po pomoc.

Zarzuty prokuratury, argumenty obrony

P. zostawił kobietę samą około godz. 2.00, wspiął się na szczyt i zszedł po drugiej stronie. Kobieta zmarła z powodu wychłodzenia tuż pod szczytem o wysokości 3798 metrów. Thomas P. nie owinął jej w koc ratunkowy ani nie ochronił przed trudnymi warunkami. Zapytany o powód, mówił przed sądem, że sytuacja była szczególnie stresująca.

Austria. Proces Thomasa P. Mężczyznę uznano winnym nieumyślnego spowodowania śmierci partnerki podczas wspinaczki na Grossglockner
Austria. Proces Thomasa P. Mężczyznę uznano winnym nieumyślnego spowodowania śmierci partnerki podczas wspinaczki na Grossglockner
Źródło: Reuters

Według prokuratury para nie wezwała pomocy ani nie wysłała sygnału SOS, gdy około godz. 22.30 nad ich głowami przelatywał policyjny śmigłowiec. O godz. 00.35 mężczyzna zadzwonił na policję górską. Według służb ratunkowych nie było to jednak nagłe wezwanie.

O 3.30 ponownie skontaktował się ze służbami. Do tego czasu próbowano się do niego dodzwonić lub skontaktować przez WhatsApp. P. zeznał w sądzie, że jego telefon był w trybie samolotowym, aby oszczędzać baterię. Rano o 10.10 służby ratunkowe znalazły ciało Kerstin G.

Obrona przekonywała, że w trakcie przelotu śmigłowca ratunkowego para czuła się dobrze i nie potrzebowała pomocy. Sytuacja pogorszyła się jednak, kiedy Thomas P. i Kerstin G. znajdowali się blisko szczytu.

Nie przyznaje się do winy

Na świadka w procesie została powołana była partnerka mężczyzny, która zeznała, że w 2023 roku podczas wspinaczki na ten sam szczyt P. zostawił ją nocą na szlaku, gdy rozładowała się bateria w jej latarce czołowej.

Sąd zauważył, że mężczyzna był alpinistą z długoletnim stażem, natomiast jego partnerka miała zdecydowanie mniejsze doświadczenie we wspinaczce w warunkach zimowych, i dlatego para powinna była wcześniej zawrócić ze szlaku.

- Nie widzę w tobie mordercy. Nie widzę w tobie bezdusznego serca - mówił sędzia przewodniczący, Norbert Hofer, sam doświadczony alpinista. Dodał jednak, że oskarżony był o wiele lepszym alpinistą niż jego dziewczyna, i że oddała się pod jego opiekę.

Tamtej nocy wiał silny wiatr o prędkości do 74 km/h, a temperatura wynosiła minus 8 st. C, przy czym tzw. odczuwalna temperatura wiatru wynosiła minus 20 st. C. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Powiedział, że jest mu przykro i że kochał swoją dziewczynę. Dodał, że była ona wysportowana oraz że wspólnie zaplanowali wyprawę.

Debata o "obowiązku okazania troski"

Proces wywołał debatę nie tylko w Austrii, ale również za granicą, każąc stawiać pytania o to, kiedy osobista ocena i podejmowanie ryzyka stają się kwestią odpowiedzialności karnej. Zdaniem prawników proces dotyczył granic stosowania zasady "obowiązku okazania troski" (duty of care). Zgodnie z tą zasadą człowiek, który bierze odpowiedzialność za inną osobę w niebezpiecznej sytuacji, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jeśli nie podejmie odpowiednich starań. Prokuratorzy argumentowali, że Thomas P., jako bardziej doświadczony alpinista, ponosił tę odpowiedzialność podczas wspinaczki - poinformował portal Independent.

METEO

Opracowała Ewa Żebrowska

Źródło: PAP, Deutsche Welle, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Austria
