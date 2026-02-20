Zostawił partnerkę podczas wspinaczki, zmarła. Alpinista uznany za winnego 

Austria. Wspinacz winny nieumyślnego spowodowania śmierci partnerki podczas wspólnej wyprawy na szczyt

37-letni Thomas P. został skazany na karę pięciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu i grzywnę w wysokości 9400 euro za nieumyślne spowodowanie śmierci Kerstin G. Rozprawa odbyła się w czwartek w sądzie w austriackim Innsbrucku.

Do tragicznego zdarzenia doszło w styczniu ubiegłego roku. Para wspinała się razem na Grossglockner, najwyższy szczyt Austrii. Kiedy znajdowali się blisko szczytu i kobieta poczuła się wyczerpana, poprosiła partnera, aby udał się po pomoc.

Zarzuty prokuratury, argumenty obrony

P. zostawił kobietę samą około godz. 2.00, wspiął się na szczyt i zszedł po drugiej stronie. Kobieta zmarła z powodu wychłodzenia tuż pod szczytem o wysokości 3798 metrów. Thomas P. nie owinął jej w koc ratunkowy ani nie ochronił przed trudnymi warunkami. Zapytany o powód, mówił przed sądem, że sytuacja była szczególnie stresująca.

Według prokuratury para nie wezwała pomocy ani nie wysłała sygnału SOS, gdy około godz. 22.30 nad ich głowami przelatywał policyjny śmigłowiec. O godz. 00.35 mężczyzna zadzwonił na policję górską. Według służb ratunkowych nie było to jednak nagłe wezwanie.

O 3.30 ponownie skontaktował się ze służbami. Do tego czasu próbowano się do niego dodzwonić lub skontaktować przez WhatsApp. P. zeznał w sądzie, że jego telefon był w trybie samolotowym, aby oszczędzać baterię. Rano o 10.10 służby ratunkowe znalazły ciało Kerstin G.

Obrona przekonywała, że w trakcie przelotu śmigłowca ratunkowego para czuła się dobrze i nie potrzebowała pomocy. Sytuacja pogorszyła się jednak, kiedy Thomas P. i Kerstin G. znajdowali się blisko szczytu.

Nie przyznaje się do winy

Na świadka w procesie została powołana była partnerka mężczyzny, która zeznała, że w 2023 roku podczas wspinaczki na ten sam szczyt P. zostawił ją nocą na szlaku, gdy rozładowała się bateria w jej latarce czołowej.

Sąd zauważył, że mężczyzna był alpinistą z długoletnim stażem, natomiast jego partnerka miała zdecydowanie mniejsze doświadczenie we wspinaczce w warunkach zimowych, i dlatego para powinna była wcześniej zawrócić ze szlaku.

- Nie widzę w tobie mordercy. Nie widzę w tobie bezdusznego serca - mówił sędzia przewodniczący, Norbert Hofer, sam doświadczony alpinista. Dodał jednak, że oskarżony był o wiele lepszym alpinistą niż jego dziewczyna, i że oddała się pod jego opiekę.

Tamtej nocy wiał silny wiatr o prędkości do 74 km/h, a temperatura wynosiła minus 8 st. C, przy czym tzw. odczuwalna temperatura wiatru wynosiła minus 20 st. C. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Powiedział, że jest mu przykro i że kochał swoją dziewczynę. Dodał, że była ona wysportowana oraz że wspólnie zaplanowali wyprawę.

Debata o "obowiązku okazania troski"

Proces wywołał debatę nie tylko w Austrii, ale również za granicą, każąc stawiać pytania o to, kiedy osobista ocena i podejmowanie ryzyka stają się kwestią odpowiedzialności karnej. Zdaniem prawników proces dotyczył granic stosowania zasady "obowiązku okazania troski" (duty of care). Zgodnie z tą zasadą człowiek, który bierze odpowiedzialność za inną osobę w niebezpiecznej sytuacji, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jeśli nie podejmie odpowiednich starań. Prokuratorzy argumentowali, że Thomas P., jako bardziej doświadczony alpinista, ponosił tę odpowiedzialność podczas wspinaczki - poinformował portal Independent.

Opracowała Ewa Żebrowska