"Wylęgarnia światowego szpiegostwa" znów niebezpieczna dla Europy

28 lutego 2018 roku, tuż po godzinie 8, komendant austriackiej policji Wolfgang Preiszler nacisnął przycisk dzwonka w siedzibie służby wywiadowczej BVT i zbliżył swoją legitymację do kamery bezpieczeństwa. W ciągu zaledwie kilku minut kilkudziesięciu uzbrojonych ludzi, w kamizelkach kuloodpornych i kominiarkach, wtargnęło do budynku, przejmując wrażliwe dane przechowywane na serwerach agencji i tajne dokumenty leżące na biurkach - opisuje Politico.

Zdaniem portalu, ponad sześć lat później prawdziwy rozmiar tego, co wydarzyło się tamtego dnia, zaczyna wychodzić na jaw. W rozmowie z Politico przedstawiciele wywiadu ujawnili, że nalot był częścią operacji zorganizowanej przez Moskwę, mającej na celu zdyskredytowanie austriackich służb szpiegowskich i odbudowanie ich pod nowym, kontrolowanym przez Kreml szefostwem. Rozmówcy portalu twierdzą, że zostało to poparte dowodami.

"Putin byłby bardzo szczęśliwy"

Najbardziej niepokojące jest jednak to - pisze Politico - że "człowiek ostatecznie odpowiedzialny za nalot na BVT, ówczesny minister spraw wewnętrznych Herbert Kickl, stoi obecnie na czele FPOe", co czyni go głównym kandydatem na kolejnego kanclerza Austrii po wyborach , które odbędą się pod koniec tego roku. Choć doświadczeni obserwatorzy polityczni argumentują, że Austria nie stanie się rosyjskim wasalem pod rządami tego ugrupowania, urząd kanclerza, pełnionego przez Kickla, nadal będzie sprzyjał prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi - ocenia portal Politico.

Austria "wylęgarnią światowego szpiegostwa"

Jako stolica neutralnego kraju, na skrzyżowaniu Wschodu i Zachodu, i siedziba biur ważnych organizacji, takich jak ONZ czy OPEC, Wiedeń od dawna jest wylęgarnią światowego szpiegostwa. To wyjaśnia, dlaczego Rosja ma w tym mieście więcej akredytowanych dyplomatów i pracowników placówek dyplomatycznych niż gdziekolwiek indziej na świecie. Eksperci austriackiego wywiadu twierdzą, że około jedna trzecia tych pracowników to prawdopodobnie szpiedzy - pisze Politico.

Trzech Austriaków

Rosyjska operacja szpiegowska, która doprowadziła do upadku BVT, rozpoczęła się w 2015 roku. W jej realizacji najważniejszą rolę odegrało trzech Austriaków: Egisto Ott, pracownik BVT, aresztowany w kwietniu tego roku, Marsalek, ukrywający się obecnie w Rosji, a także Martin Weiss, ówczesny szef BVT, który uciekł przed austriackim wymiarem sprawiedliwości w 2021 roku do Dubaju.

Operacja miała dojść do skutku między innymi dzięki politykom partii FPOe i jej lidera Herberta Kickla, pełniącego wówczas funkcję szefa MSW. To właśnie on miał zlecić "wyczyszczenie" wywiadu, po tym jak w 2017 roku FPOe przejęło władzę. Na jego polecenie prokuratura zaczęła badać zarzuty wobec BVT oparte na sfabrykowanych dokumentach, przygotowanych przez współpracowników rosyjskich służb Otta, Marsalka i Weissa. Ich działania zdyskredytowały agencję w oczach zachodnich służb wywiadowczych i doprowadziły do zamknięcia Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji i Kontrterroryzmu (BVT) w 2021 roku.