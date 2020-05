Turyści się zakażali, a władze kurortu czekały. "Gwizdek, o którym mówi dziś cały świat"

Ponad 200 kilometrów tras narciarskich, liczne bary, restauracje i koncerty na żywo. Ischgl to kurort w austriackim Tyrolu, jest nazywany Ibizą Alp. Rocznie odwiedza go pół miliona turystów. To też miejsce, które wiele osób uznaje za punkt zero dla epidemii COVID-19 w Europie. - Musimy teraz z tym żyć. Musimy patrzeć w przyszłość i pomyśleć, jak odbudować pozytywny wizerunek – mówi właściciel restauracji David Winkler. Wszystko prawdopodobnie zaczęło się od jednego z barów. Jeden z pracowników miał zachorować już pod koniec lutego. 6 marca uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19, ale nikt się tym nie przejął. W barze dalej co wieczór gromadziły się setki gości z całego świata. I to w sytuacji, gdy w północnych Włoszech, zaledwie godzinę drogi od Ischgl, szpitale już nie przyjmowały kolejnych pacjentów, a kostnice nie mieściły ciał.