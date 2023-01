Sześcioro dzieci odnaleziono w piwnicy w Austrii. Najmłodsze miało siedem miesięcy

Austriacka policja odnalazła w piwnicy mężczyznę, jego 40-letnią partnerkę i sześcioro dzieci w wieku od siedmiu miesięcy do pięciu lat. Urzędnicy, próbując tam wejść, zostali zaatakowani gazem pieprzowym. Jak podał portal Sky News, domniemany ojciec rodziny jest "autorem wielu kontrowersyjnych książek, w których kwestionuje Holokaust". Należy też do Obywateli Rzeszy, nieformalnego ruchu negującego prawne istnienie państwa niemieckiego w obecnym kształcie.

Mieszkańcy Obritz wielokrotnie skarżyli się na nieznanego im mężczyznę, który rzekomo przebywał w piwnicy od wielu tygodni. - Sąsiedzi od czasu do czasu słyszeli głosy dzieci dobiegające z piwnicy, a gdy tylko się zbliżali, było cicho - powiedział zastępca burmistrza Erich Greil portalowi noe.ORF.at. Przedstawiciel gminy i pracownik socjalny z powiatu Hollabrunn udali się na miejsce w czwartek 26 stycznia.

Urzędnicy usłyszeli głosy dzieci dobiegające z piwnicy, ale nie zostali wpuszczeni przez 54-latka, który zaatakował ich gazem pieprzowym. Pracownicy socjalni wezwali policję, a mężczyzna z dziećmi zabarykadował się w pomieszczeniu. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze odnaleźli w piwnicy 54-letniego mężczyznę, jego 40-letnią partnerkę i sześcioro dzieci w wieku od siedmiu miesięcy do pięciu lat.

Urzędnicy zdecydują, czy dzieci wrócą do domniemanych rodziców

Według komisarza powiatowego Karla-Josefa Weissa dzieci nie były zamykane ani zaniedbywane. W pomieszczeniu znaleziono jednak kilka sztuk broni palnej. 54-latek, zidentyfikowany jako John Landon, został aresztowany, a następnie zwolniony; zdaniem prokuratury "nie stanowił zagrożenia dla dobra dzieci". Portal MyLondon poinformował, że Landon jest brytyjskim pracownikiem IT z północnego Londynu.

Policja nie ustaliła jeszcze tożsamości dzieci. W czwartek zostały przewiezione do szpitala i zbadane w obecności matki - poinformował rzecznik policji Stefan Loidl. Teraz są pod opieką urzędu ds. młodzieży. Ten bada środowisko dzieci i zadecyduje, czy wrócą do domniemanych rodziców.

Para zamieszkująca piwnicę przekazała policji, że dzieci urodziły się w Anglii. Landon utrzymywał, że to on jest ich ojcem. Nieletni nie byli jednak zarejestrowani w Austrii, dlatego zidentyfikowanie ich tożsamości określono jako "trudne". Jak wykazały wcześniejsze dochodzenia, 54-latek należy do Obywateli Rzeszy, nieformalnego ruchu negującego prawne istnienie państwa niemieckiego w obecnym kształcie. Brytyjski portal Sky News podał, że mężczyzna jest "autorem wielu kontrowersyjnych książek, w których neguje, że Holokaust miał miejsce".