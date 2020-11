Strzały w sześciu miejscach Wiednia, nie żyją cztery osoby. Władze apelują o pozostanie w domach

Pierwsze strzały padły około godziny 20, sprawców było najprawdopodobniej kilku. Zginęli przechodzień oraz zabity przez interweniującą policję jeden z domniemanych napastników. Później w szpitalu zmarły dwie osoby - takie informacje przekazały austriackie służby. We wtorek rano szef MSW tego kraju zaapelował do mieszkańców, by wciąż pozostawali w domach.