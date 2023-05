Przemówienie Hitlera w głośnikach austriackiego pociągu. Aresztowano dwie osoby

Jak relacjonuje portal dziennika "The Guardian", w niedzielę 14 maja pasażerów pociągu z Bregencji do Wiednia, na krótko przed przyjazdem do stacji Sankt Pölten, zaskoczył niezwykle głośny komunikat. Najpierw przez chwilę usłyszeli lektora podającego błędne informacje. Następnie przez dwadzieścia minut przez intercom odtwarzane były fragmenty przemówień Adolfa Hitlera, a także nagrania tłumów skandujących "Sieg Heil" oraz "Heil Hitler".

Sprawcy prawdopodobnie znajdowali się w pociągu

Aresztowano dwie osoby

W związku z incydentem, na podstawie zabezpieczonych nagrań z monitoringu, aresztowano dwie osoby. Podejrzewa się, że są one również odpowiedzialne za dwa podobne zdarzenia, do jakich doszło w ostatnich dniach w pociągach jadących z Sankt Pölten do Wiednia. Wtedy również przez interkom podano nagrane wcześniej treści. Nie jest jednak pewne, czy także miały one nazistowski charakter .