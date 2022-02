Austria. Polscy badacze utknęli w jaskini Lamprechtsofen. Akcja ratunkowa

Trzech badaczy z Polski utknęło w czwartek w jaskini Lamprechtsofen w gminie Sankt Martin bei Lofer na północy Austrii. Woda z topniejącego śniegu zalała tunele, blokując im wyjście. Ratownicy jaskiniowi obecni na miejscu zapewniali, że "zrobią wszystko, aby wydobyć naukowców na powierzchnię w dobrym zdrowiu". W piątek wieczorem austriackie media doniosły, że nawiązano kontakt z Polakami. "Według wstępnych ustaleń są w hipotermii, ale żyją" - napisała "Kronen Zeitung". To jednak nie koniec akcji ratunkowej.

Woda z topniejącego śniegu odcięła drogę Polakom

Stosunkowo wysokie temperatury w czwartek sprawiły, że do jaskini przedostało się dużo wody z topniejącego śniegu. To uniemożliwiło badaczom powrót z części jaskini, którą badali. Jak przewidywał geolog i ratownik jaskiniowy Wolfgang Gadermayr, "woda może cofnąć się dziś po południu i będzie można przejść tunelem do wyjścia".