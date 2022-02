Austria. Polscy badacze utknęli w jaskini Lamprechtsofen. Akcja ratunkowa

Woda z topniejącego śniegu odcięła drogę Polakom

Stosunkowo wysokie temperatury w czwartek sprawiły, że do jaskini przedostało się dużo wody z topniejącego śniegu. To uniemożliwiło badaczom powrót z części jaskini, którą badali. Jak wyjaśnił geolog i ratownik jaskiniowy Wolfgang Gadermayr, "woda może cofnąć się dziś po południu i będzie można przejść tunelem do wyjścia".